Попова заявила о необходимости вакцинировать от гриппа всех, кто перенес COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, должны пройти вакцинацию от гриппа, поскольку они составляют новую группу риска, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что в ближайшее время необходимо привить от гриппа тех граждан, которые еще не прошли вакцинацию от этой инфекции. В частности, прививать надо и тех, кто переболел коронавирусом, отметила Попова.

"Это новая группа риска. <...> У нас группы риска для гриппа – ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями легких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети. И у нас еще одна группа (риска. – Прим. ред.) – это переболевшие ковидом", – сказала она.

Ранее Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Спутник V". В ведомстве уточнили, что при одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа прививки делают в разные части тела.

По данным Роспотребнадзора, прививку от гриппа получили свыше 41,8 миллиона россиян. Таким образом, от гриппа вакцинировались 31,5% от общего населения РФ. Такие данные имеются в распоряжении ведомства по состоянию на 12 ноября.

