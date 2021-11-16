Свыше 41,8 миллиона россиян сделали прививку от гриппа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше 41,8 миллиона россиян получили прививку от гриппа. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Всего от гриппа вакцинировались 31,5% от общего населения РФ. Такие данные имеются в распоряжении ведомства по состоянию на 12 ноября.
"На 45-й неделе 2021 года (08.11.2021 – 14.11.2021) в целом на территории Российской Федерации по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах", – уточнили в Роспотребнадзоре.
Там объяснили, что основную часть заболевших гриппом в данный момент составляют взрослые люди.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что схожесть симптомов с ОРВИ и гриппом усложняет диагностику COVID-19. Специалист отметила, что потеря вкуса и обоняния уже не является основным симптомом коронавируса. Такие симптомы характерны для 20–30% пациентов, поступающих к врачам после заражения.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась почти на 32%
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