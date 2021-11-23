Песков оценил возможность продления новогодних каникул из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России динамика заболеваемости коронавирусом в настоящее время снижается, преждевременно говорить о дополнительных ограничениях или о продлении новогодних каникул, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени", – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, рассматривается ли введение дополнительных ограничений или даже продление новогодних каникул из-за COVID-19.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними праздниками.

До этого вице-премьер РФ назвала регионы, в которых вновь осложнилась эпидобстановка. По ее словам, ситуация с распространением коронавируса ухудшилась в Алтайском крае, Кемеровской области и Республике Бурятия.