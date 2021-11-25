Врачи высказались о безопасности прививки от COVID-19 для подростков

В России зарегистрировали вакцину против COVID-19 для подростков. В рамках испытаний благодаря препарату под названием "Спутник М" клеточный иммунитет сформировался у 93,2% обследованных добровольцев. Рассказываем, что нужно знать об этой вакцине, а также разбираемся, зачем прививать подростков и как это скажется на их здоровье.



"Высокая эффективность"

Один из первых участников исследования вакцины от коронавируса для подростков. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Минздрав РФ в среду, 24 ноября, зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. "Гам-Ковид-Вак М" – так звучит официальное название препарата – создан на той же платформе, что и "Спутник V", а также "Спутник Лайт". Вакцина состоит из двух компонентов, интервал между введением которых – 21 день.

Подростков от 12 до 15 лет будут прививать с согласия законных представителей, а с 15 лет и старше – исключительно при наличии собственного письменного согласия, пояснили в Минздраве.





из сообщения Минздрава РФ По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-Ковид-Вак М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав России принял решение о регистрации вакцины "Гам-Ковид-Вак М" для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков.

Регистрационное удостоверение препарата действует в течение пяти лет – до 2026 года. Кроме того, в инструкции к вакцине указано, что в рамках исследований клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции сформировался у большинства привившихся ей добровольцев. При этом продолжительность защиты пока не установлена.

"Иммунизация препаратом "Гам-Ковид-Вак М" формирует антиген – специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев", – говорится в инструкции.

Помимо этого, в тексте указаны имеющиеся противопоказания для применения "Спутника М". Речь идет про тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, хронические заболевания в стадии обострения, а также возраст до 12 лет. Кроме того, фактором, повышающим риск осложнений, являются злокачественные новообразования и аутоиммунные заболевания.





из инструкции к вакцине Применять вакцину с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях кровотворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах.

В тексте инструкции говорится, что обычно побочные эффекты от вакцины проявляются на первые-вторые сутки после введения и, как правило, исчезают в течение трех следующих дней. Чаще всего у привитых может быть гриппоподобный синдром с повышением температуры тела, головной болью и общей утомляемостью, а также боль в месте укола и отечность.

Реже у добровольцев исследователи отмечали тошноту, боли в животе, а иногда – заложенность носа, увеличение лимфоузлов и паническую атаку. При этом в инструкции указано, что "все нежелательные явления завершились выздоровлением без последствий, лабораторные отклонения не имели клинического значения".



Зачем подросткам прививка?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 пояснил, что подростки представляют не меньшую опасность, чем взрослые, с точки зрения распространения коронавируса.

"При этом индивидуальные риски у них небольшие относительно пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Даже меньше, чем у детей от трех до пяти лет. Тем не менее они представляют опасность как переносчики инфекции. У нас пока много взрослых и пожилых не охвачено вакцинацией, а подростки, если привьются, то будут дополнительным плюсом", – подчеркнул специалист.

По словам эксперта, часто молодые люди заражаются коронавирусной инфекцией в школах или в своих коллективах, а потом уже дома заболевают их родители или пожилые родственники.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Очень четко видно по детским коллективам, что там хорошо распространяется вирус.

Иммунолог пояснил, что такой объем противопоказаний у "Спутника М" связан с относительно небольшим количеством данных по применению вакцины.

"Список противопоказаний обширный и составлялся с запасом. Именно поэтому резко сократили дозу препарата – в пять раз по сравнению со взрослой. Это сделано для того, чтобы практически обнулить любые риски нежелательных явлений, не только серьезных, но даже температуры, недомогания и боли в мышцах", – отметил Крючков.

При этом врач предупредил, что если подросток болеет тяжелыми заболеваниями в стадии обострения, то ему вакцинация противопоказана, как и в случае со взрослыми.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук В случае острого заболевания, например ОРВИ, вакцинация тоже противопоказана до улучшения состояния.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова считает, что вакцинация подростков поможет защитить их самих от коронавируса.

"Дети сейчас болеют и иногда – с последствиями. Есть исследования, которые показывают, что острые осложнения бывают в том числе у детей и подростков. И их тоже нужно защитить", – отметила собеседница Москвы 24.

Широкий список противопоказаний, по ее мнению, был составлен для того, чтобы привить сначала относительно "здоровых" тинейджеров. Это позволит избежать сомнительных случаев, уверена Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт У вакцины для взрослых сначала тоже было очень много противопоказаний, сейчас разрешено прививать даже беременных и кормящих, потому что больше изучили препарат.

Терапевт посоветовала сомневающимся родителям и подросткам не бояться прививки против COVID-19. По ее мнению, это безопасная вакцина, при которой возможны минимальные побочные действия. Однако для большей уверенности перед процедурой все же имеет смысл проконсультироваться с врачом.