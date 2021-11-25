Врачи высказались о безопасности прививки от COVID-19 для подростков

В России зарегистрировали вакцину против COVID-19 для подростков. В рамках испытаний благодаря препарату под названием "Спутник М" клеточный иммунитет сформировался у 93,2% обследованных добровольцев. Рассказываем, что нужно знать об этой вакцине, а также разбираемся, зачем прививать подростков и как это скажется на их здоровье.
"Высокая эффективность"
Один из первых участников исследования вакцины от коронавируса для подростков. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Минздрав РФ в среду, 24 ноября, зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. "Гам-Ковид-Вак М" – так звучит официальное название препарата – создан на той же платформе, что и "Спутник V", а также "Спутник Лайт". Вакцина состоит из двух компонентов, интервал между введением которых – 21 день.
Подростков от 12 до 15 лет будут прививать с согласия законных представителей, а с 15 лет и старше – исключительно при наличии собственного письменного согласия, пояснили в Минздраве.
Регистрационное удостоверение препарата действует в течение пяти лет – до 2026 года. Кроме того, в инструкции к вакцине указано, что в рамках исследований клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции сформировался у большинства привившихся ей добровольцев. При этом продолжительность защиты пока не установлена.
"Иммунизация препаратом "Гам-Ковид-Вак М" формирует антиген – специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев", – говорится в инструкции.
Помимо этого, в тексте указаны имеющиеся противопоказания для применения "Спутника М". Речь идет про тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, хронические заболевания в стадии обострения, а также возраст до 12 лет. Кроме того, фактором, повышающим риск осложнений, являются злокачественные новообразования и аутоиммунные заболевания.
В тексте инструкции говорится, что обычно побочные эффекты от вакцины проявляются на первые-вторые сутки после введения и, как правило, исчезают в течение трех следующих дней. Чаще всего у привитых может быть гриппоподобный синдром с повышением температуры тела, головной болью и общей утомляемостью, а также боль в месте укола и отечность.
Реже у добровольцев исследователи отмечали тошноту, боли в животе, а иногда – заложенность носа, увеличение лимфоузлов и паническую атаку. При этом в инструкции указано, что "все нежелательные явления завершились выздоровлением без последствий, лабораторные отклонения не имели клинического значения".
Зачем подросткам прививка?
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 пояснил, что подростки представляют не меньшую опасность, чем взрослые, с точки зрения распространения коронавируса.
"При этом индивидуальные риски у них небольшие относительно пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Даже меньше, чем у детей от трех до пяти лет. Тем не менее они представляют опасность как переносчики инфекции. У нас пока много взрослых и пожилых не охвачено вакцинацией, а подростки, если привьются, то будут дополнительным плюсом", – подчеркнул специалист.
По словам эксперта, часто молодые люди заражаются коронавирусной инфекцией в школах или в своих коллективах, а потом уже дома заболевают их родители или пожилые родственники.
Иммунолог пояснил, что такой объем противопоказаний у "Спутника М" связан с относительно небольшим количеством данных по применению вакцины.
"Список противопоказаний обширный и составлялся с запасом. Именно поэтому резко сократили дозу препарата – в пять раз по сравнению со взрослой. Это сделано для того, чтобы практически обнулить любые риски нежелательных явлений, не только серьезных, но даже температуры, недомогания и боли в мышцах", – отметил Крючков.
При этом врач предупредил, что если подросток болеет тяжелыми заболеваниями в стадии обострения, то ему вакцинация противопоказана, как и в случае со взрослыми.
В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова считает, что вакцинация подростков поможет защитить их самих от коронавируса.
"Дети сейчас болеют и иногда – с последствиями. Есть исследования, которые показывают, что острые осложнения бывают в том числе у детей и подростков. И их тоже нужно защитить", – отметила собеседница Москвы 24.
Широкий список противопоказаний, по ее мнению, был составлен для того, чтобы привить сначала относительно "здоровых" тинейджеров. Это позволит избежать сомнительных случаев, уверена Чернышова.
Терапевт посоветовала сомневающимся родителям и подросткам не бояться прививки против COVID-19. По ее мнению, это безопасная вакцина, при которой возможны минимальные побочные действия. Однако для большей уверенности перед процедурой все же имеет смысл проконсультироваться с врачом.