Вакцина "Спутник М" сформировала клеточный иммунитет у 93,2% испытуемых

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У большинства добровольцев, прошедших вакцинацию препаратом для подростков "Спутник М" в рамках его исследований, сформировался клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.
"Иммунизация препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" формирует антиген – специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев", – говорится в инструкции к вакцине. При этом продолжительность защиты пока неизвестна.
Отмечается, что противопоказаниями для использования "Спутника М" являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обостренные хронические заболевания, а также возраст до 12 лет. Кроме того, повышающим риск фактором для применения препарата являются злокачественные новообразования и аутоиммунные заболевания.
"Применять вакцину с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации, тяжелых заболеваниях кровотворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, острым коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах", – сообщается в инструкции.
Помимо этого, уточняется, что применять "Спутник М" при беременности можно в случае, когда ожидаемая польза для матери выше риска для плода.
Побочные эффекты от препарата обычно проявляются на первые-вторые сутки после вакцинации и, как правило, разрешаются в течение трех последующих дней.
"Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в клинических исследованиях, а также исследованиях других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности", – отмечается в документе.
Ранее в Москве стартовала третья фазы исследований вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Всего в ней примут участие 3 тысячи добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет. Причем 2 тысячи 400 человек получат настоящую вакцину, а 600 – плацебо.
Сообщалось, что препарат может поступить в гражданский оборот в конце декабря этого года. Прививать детей будут только при согласии одного из родителей или самого подростка, если он достиг возраста 15 лет.
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