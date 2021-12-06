Исследования вакцины от COVID-19 для детей начнутся в начале 2022 года – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции для детей от 6 до 12 лет стартуют в России в начале 2022 года, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса детей от 6 до 11 лет может начаться через два месяца в случае одобрения соответствующей вакцины. Он отметил, что детскую вакцину необходимо в обязательном порядке включить в национальный календарь прививок.

По словам главного педиатра столичного Депздрава Исмаила Османова, ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди детей является непростой. Специалист предупредил, что у несовершеннолетних болезнь может протекать под разными масками. По его словам, это могут быть обычный грипп, кишечная инфекция и просто головная боль.

