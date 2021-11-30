Контроль качества первых партий "Спутника М" могут завершить за 15–18 дней – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Контроль качества первых партий вакцины от коронавируса для подростков "Спутника М" может завершиться в течение 15–18 дней, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Сегодня произведены первые серии, они поступили для контроля в государственные лаборатории. Мы ожидаем, что в течение 15–18 дней этот контроль будет завершен, далее вакцина начнет поступать в гражданский оборот", – сообщил министр.

Вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет включительно зарегистрировали в РФ 24 ноября. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.

С 12 до 15 лет вакцинировать будут только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется собственное согласие ребенка.

Препарат может поступить в гражданский оборот в конце декабря этого года.

