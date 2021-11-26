"Москва сегодня": "Спутник М" сформировал клеточный иммунитет у 93,2% испытуемых

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков 12–17 лет. Она получила название "Спутник М".

По словам врачей, дети стали больше подвержены инфекции. В настоящее время от коронавируса в РФ лечатся 30 тысяч детей. У них также наблюдаются осложнения в виде нарушения работы сердца, памяти, когнитивных функций. В связи с этим врачи заявляют, что детям также важно вакцинироваться.

Первые две фазы клинических исследований препарата проводили на базе московских стационаров. Участниками исследования стали более 3,5 тысячи школьников. У 93,2% добровольцев сформировался клеточный иммунитет.



При этом дети с тяжелыми аллергическими, онкологическими и другими хроническими заболеваниями пока вакцинироваться не будут.

Детский "Спутник" собираются выпустить в гражданский оборот в декабре. Об этом – в программе "Москва сегодня".

