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Общество

19:15

"Москва сегодня": "Спутник М" сформировал клеточный иммунитет у 93,2% испытуемых

общество медицина видео Анна Белоглазкина

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков 12–17 лет. Она получила название "Спутник М".

По словам врачей, дети стали больше подвержены инфекции. В настоящее время от коронавируса в РФ лечатся 30 тысяч детей. У них также наблюдаются осложнения в виде нарушения работы сердца, памяти, когнитивных функций. В связи с этим врачи заявляют, что детям также важно вакцинироваться.

Первые две фазы клинических исследований препарата проводили на базе московских стационаров. Участниками исследования стали более 3,5 тысячи школьников. У 93,2% добровольцев сформировался клеточный иммунитет.

При этом дети с тяжелыми аллергическими, онкологическими и другими хроническими заболеваниями пока вакцинироваться не будут.

Детский "Спутник" собираются выпустить в гражданский оборот в декабре. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
Программа: Москва сегодня

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