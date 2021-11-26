Прибывшие из ряда стран россияне будут проходить экспресс-тест на коронавирус

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Россияне, которые прибыли из Великобритании, Китая, ряда стран юга Африки и Израиля, будут сдавать экспресс-тест на коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

"В связи с выявлением нового штамма Оперативным штабом приняты следующие решения: Роспотребнадзору совместно с Минтрансом организовать экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию граждан России, прибывающих из ряда стран. Кроме того, необходимо обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований указанными лицами", – говорится в сообщении.

Речь идет о гражданах РФ, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Мозамбик, Республики Ботсвана, Соединенного Королевства Великобритании, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики, Объединенной Республики Танзания, Северной Ирландии, специального административного района Гонконг, Королевства Лесото, Государства Израиль, Республики Зимбабве, Республики Мадагаскар и Республики Намибия.

Также сюда относятся иностранные граждане, прибывшие из Соединенного Королевства Великобритании, Государства Израиль, Китайской Народной Республики и Северной Ирландии.

Ранее сообщалось, что новый штамм с научным названием B.1.1.529 имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

К настоящему времени выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Генетик Франсуа Баллу предположил, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.

