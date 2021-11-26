В Москве выявили 3 929 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки выявили 3 929 новых случаев коронавируса, передает Оперштаб. На ИВЛ находятся 624 человека.

Госпитализация потребовалась 916 заболевшим. 94 пациента скончались.

После прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровели 5 136 пациентов. Общее число переболевших – 1 755 581 человек.

В России за последние сутки зафиксировали 34 690 новых случаев коронавируса. В 2 466 случаях болезнь протекала без клинических проявлений.