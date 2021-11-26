В России выявили 34 690 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За минувшие сутки в России подтвердили 34 690 новых случаев коронавируса. В 2 466 случаях болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.
На Москву пришлось 3 929 случаев, на Московскую область – 1 812, на Санкт-Петербург – 1 704, на Самарскую область – 1 184, Краснодарский край – 807, на Воронежскую область – 765, на Нижегородскую область – 731, на Свердловскую область – 724, на Красноярский край – 711, на Пермский край – 691, на Башкирию – 674, на Ростовскую область – 646.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 502 879 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, на Алтае и в Туве.
За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 1 235 человек, за весь период в стране скончались 270 292. За прошедшие сутки выздоровели 36 145 человек, за весь период пандемии – 8 200 971.
24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%, при этом в некоторых регионах этот показатель близится к 80%. По ее словам, сформировать коллективный иммунитет важно, так как новый подъем заболеваемости неизбежен.
В России заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом
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