Инфекционист заявил, что COVID-19 рано считать сезонным заболеванием

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Связь подъемов заболеваемости COVID-19 со сменой сезонов в настоящее время не установлена, для этого специалистам нужно больше данных о развитии коронавируса, рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.
"Здесь не очень правильно говорить о цикличности, потому что мы как раз не видим четкой связи коронавирусной инфекции с сезонами. Я думаю, что нам предстоит еще узнать больше о том, как она себя будет вести, чтобы понимать, как такого рода возбудители и вызываемое ими заболевание связаны или не связаны с внутригодовой и многолетней цикличностью", – приводит его слова "Интерфакс".
Инфекционист отметил, что на распространение COVID-19 влияет множество факторов, однако основными в последний период подъема стали распространение штамма "Дельта" и низкий уровень коллективного иммунитета в РФ.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал о сценариях развития пандемии. По его мнению, наиболее вероятным исходом является переход коронавируса в число сезонных заболеваний. Ослабить вирус и переносить его как обычное сезонное заболевание позволит коллективный иммунитет.
24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%, при этом в некоторых регионах этот показатель близится к 80%. По ее словам, новый подъем заболеваемости неизбежен, поэтому необходимо добиться коллективного иммунитета к коронавирусу.
В России заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом
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