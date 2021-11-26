Голикова назвала регионы РФ с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова перечислила российские регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 70%.
"Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия", – цитирует ее ТАСС.
Голикова призвала другие регионы подтягиваться к лидерам, а также в целом стремиться к достижению 80-процентного уровня иммунитета.
По данным Оперштаба, средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России в настоящее время составляет 51,8%. Неделей ранее этот показатель составлял 50,2%.
Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что в стране необходимо достичь коллективного иммунитета хотя бы в 80%. Чуланов обратил внимание на пример некоторых западных стран, где коллективный иммунитет в объеме 65–70% не смог купировать подъем заболеваемости.
Коллективный иммунитет в Москве достиг 71%
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