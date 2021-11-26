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Общество

15:09

Голикова назвала регионы РФ с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 70%

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова перечислила российские регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 70%.

"Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия", – цитирует ее ТАСС.

Голикова призвала другие регионы подтягиваться к лидерам, а также в целом стремиться к достижению 80-процентного уровня иммунитета.

По данным Оперштаба, средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России в настоящее время составляет 51,8%. Неделей ранее этот показатель составлял 50,2%.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что в стране необходимо достичь коллективного иммунитета хотя бы в 80%. Чуланов обратил внимание на пример некоторых западных стран, где коллективный иммунитет в объеме 65–70% не смог купировать подъем заболеваемости.

Коллективный иммунитет в Москве достиг 71%

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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