Голикова назвала регионы РФ с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова перечислила российские регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 70%.

"Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия", – цитирует ее ТАСС.

Голикова призвала другие регионы подтягиваться к лидерам, а также в целом стремиться к достижению 80-процентного уровня иммунитета.

По данным Оперштаба, средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России в настоящее время составляет 51,8%. Неделей ранее этот показатель составлял 50,2%.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что в стране необходимо достичь коллективного иммунитета хотя бы в 80%. Чуланов обратил внимание на пример некоторых западных стран, где коллективный иммунитет в объеме 65–70% не смог купировать подъем заболеваемости.