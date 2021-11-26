В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 51,8%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в настоящее время составляет 51,8%, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Неделей ранее этот показатель составлял 50,2%.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов оценил темпы вакцинации от коронавируса по стране и назвал минимально необходимый порог коллективного иммунитета.

По его словам, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета хотя бы в 80%. Чуланов обратил внимание на пример некоторых западных стран, где коллективный иммунитет в 65–70% не смог купировать подъем заболеваемости.

