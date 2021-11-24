Доля переболевших коронавирусом повторно в РФ составляет 0,74%

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Менее одного процента из общего числа переболевших коронавирусом в России заразились повторно, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Она подчеркнула, что речь идет о 0,74%.

Ранее Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета с COVID-19 в России достиг 50,4%. По ее словам, в некоторых регионах этот уровень выше. В частности, в Москве и Липецкой области он близится к 80%.

Вице-премьер также подчеркнула, что новый подъем заболеваемости неизбежен, поэтому необходимо добиться коллективного иммунитета к коронавирусу. По ее словам, когда он будет достигнут, гражданам можно будет прививаться один раз в год.

