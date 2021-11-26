Корпуса четырех коронавирусных стационаров возвращаются к плановой работе

Фото: vk.com/mossobyanin

Корпуса четырех коронавирусных стационаров Москвы возвращаются к плановому режиму работы. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, решение о возвращении к прежнему режиму работы приняли из-за снижения числа госпитализаций.

"Уже с 2 декабря после санобработки к оказанию помощи в обычном режиме вернутся ГКБ № 24, корпуса в больницах имени Спасокукоцкого и имени Иноземцева и отделения в больнице имени Башляевой", – подчеркнул Собянин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова перечислила российские регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, а также Карелия.

В Москве за последние сутки выявили 3 929 новых случаев коронавируса. На ИВЛ находятся 624 человека. Госпитализация потребовалась 916 заболевшим. 94 пациента скончались. После прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровели 5 136 пациентов. Общее число переболевших – 1 755 581 человек.

