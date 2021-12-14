Испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19 начнутся в России в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Клинические испытания кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 начнутся в декабре. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата. Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера", – рассказала Голикова.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о создании в России новой тест-системы для выявления штамма коронавируса "Омикрон". Она уточнила, что сегодня эта система тестируется в ЮАР, куда прибыли специалисты Роспотребнадзора и Минздрава.
В РФ создали тест, распознающий штамм "Омикрон"
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