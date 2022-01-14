Бесплатную вакцинацию от COVID-19 в РФ отменять не планируют – Песков

Москва 24/Юлия Иванко
Бесплатную вакцинацию от коронавируса в России отменять не планируют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
До этого депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов сообщил о планах правительства РФ сделать вакцинацию от коронавируса для граждан платной. Соответствующую информацию представитель Кремля опроверг.
Ранее врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков призвал успеть сделать прививку до пика новой волны COVID-19. Он отметил, что привитые переносят "Омикрон" как обычную респираторную инфекцию без госпитализации.
По словам член-корреспондента РАН Сергея Нетесова, Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии COVID-19 за все время ее существования из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в России число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки.
Михаил Мурашко РФ рассказал, когда лучше вакцинироваться от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: