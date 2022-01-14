Бесплатную вакцинацию от COVID-19 в РФ отменять не планируют – Песков

Москва 24/Юлия Иванко

Бесплатную вакцинацию от коронавируса в России отменять не планируют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

До этого депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов сообщил о планах правительства РФ сделать вакцинацию от коронавируса для граждан платной. Соответствующую информацию представитель Кремля опроверг.

Ранее врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков призвал успеть сделать прививку до пика новой волны COVID-19. Он отметил, что привитые переносят "Омикрон" как обычную респираторную инфекцию без госпитализации.

По словам член-корреспондента РАН Сергея Нетесова, Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии COVID-19 за все время ее существования из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в России число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки.

