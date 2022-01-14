Гинцбург заявил, что легко перенес "Омикрон" благодаря "Спутнику V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что перенес инфицирование штаммом коронавируса "Омикрон" без симптомов благодаря вакцинации "Спутником V". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ученого, большинство привитых "Спутником V" не заболеют коронавирусом, вызванным "Омикроном". Гинцбург отметил, что узнать о перенесенной болезни они смогут лишь по результатам сданного теста на антитела.

"Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "Омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован", – заявил Гинцбург.

По его словам, анализ показал очень высокий уровень антител, соответствующих "Омикрону".

Ранее Гинцбург заявил, что заменить текущий вариант вакцины "Спутник V" на ее новую версию, адаптированную под штамм коронавируса "Омикрон", можно за 2,5–3 месяца. Он пояснил, что скорость этого процесса зависит в большей степени не от темпа работы ученых, а от масштабов формальных процедур, которые необходимо осуществить для изменения основания препарата с одного штамма на другой.

