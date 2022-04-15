Правительство выделит более 19 млрд рублей на поддержку авиаперевозчиков

Борьба с последствиями санкций обходится авиакомпаниям очень дорого, поэтому правительство поддержит перевозчиков рублем. Кабмин выделит более 19 миллиардов рублей на то, чтобы компании могли перечислить деньги пассажирам, чьи рейсы оказались отменены. Такое решение было принято накануне.

Еще полтора миллиарда рублей отправят аэропортам юга России – всего их 11. Пока их работа приостановлена из-за ситуации на Украине. Воздушные гавани терпят серьезные убытки. Деньги от государства должны частично компенсировать операционные расходы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.