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Специальная военная операция на Украине довольно скоро закончится, Россия не собирается ее затягивать, заявил замруководителя комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.

Он уточнил, что операция закончится, как только Украина станет безопасной для России и всего мира.

"Биолаборатории – посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов. После этого военная фаза прекратится", – отметил Климов.

Он подчеркнул, что это произойдет в недалеком будущем, однако страны Запада продолжают поставлять на Украину вооружения, "заливая костер бензином".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

