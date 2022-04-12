Крупнейшая нефтекомпания Индии отказалась от российского сырья – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Крупнейшая индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation отказалась от российской нефти Urals. Об этом стало известно агентству Reuters.

Также компания отказалась от нефти Das, Eugene Island и Thunder Horse. По информации издания, Indian Oil Corporation перейдет на малосернистую нефть.

Ранее сенаторы Соединенных Штатов выступили за запрет импорта энергоносителей из РФ в ответ на спецоперацию на Украине. Поддержали проект уже 55 из 100 членов верхней палаты конгресса, против на данный момент никто голос не отдал.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

