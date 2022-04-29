"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Турцию с 6 мая

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Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Стамбул и Анталью с 6 мая, говорится в пресс-релизе компании.

Лайнеры Airbus A330 будут выполнять рейсы в Анталью и Стамбул до двух раз в день.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж с 6 марта.

Это касается компаний, которые имеют лизинговые самолеты. Рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом.

С полуночи 6 марта рекомендуется временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств, а с 00:00 8 марта – перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России.

Ограничения не затронут отечественных перевозчиков, у которых в эксплуатации находятся воздушные суда иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски их ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

