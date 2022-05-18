Захарова прокомментировала слова Зеленского о спасении войск с "Азовстали"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о проведении Киевом гуманитарной операции по выводу военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"Я видела эти заявления. Конечно, это шедевр. Из-под пера тех, кто творит "Квартал 95". У меня такое впечатление, как будто они пишут новый сериал или текстовку для очередного своего корпоратива", – отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, называя сдачу в плен боевиков с "Азовстали", которую Россия предлагала на протяжении месяца, своей гуманитарной операцией, украинские власти демонстрируют свою ложь и пропаганду.

"Это лучшее доказательство всего того, о чем мы говорили много лет, а нам не верили", – добавила Захарова.

17 мая Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что за сутки оружие сложили 265 националистов, среди которых более 50 тяжело ранены.

Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на территории металлургического комбината "Азовсталь", планирует допросить Следственный комитет России. Сотрудники СК установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами текущих уголовных дел и при необходимости учесть их в расследованиях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

