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Содержание беженцев в Европе за государственный счет повлечет серьезные проблемы, заявил политолог Руслан Бальбек. Об этом сообщает RT.

"Дать им работу – это значит ущемить своих граждан, которые тут же выйдут на улицы требовать справедливости", – сказал он.

По словам Бальбека, содержание беженцев является накладным и незапланированным. Он добавил, что европейцы устали от беженцев.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США только делают вид обеспокоенности проблемой беженцев в Европе из-за украинского кризиса. Он призвал США задуматься над этой проблемой и о роли НАТО в украинском кризисе. Он также выразил надежду, что американская сторона сформирует план по приему беженцев.