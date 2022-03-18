В МИД Китая прокомментировали проблему беженцев в Европе

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США только делают вид обеспокоенности проблемой беженцев в Европе из-за украинского кризиса.

"Можно сказать, что настоящей жертвой российско-украинского конфликта является Европа, в то время как США созерцают огонь с противоположного берега, подставляя европейских союзников", – приводит слова дипломата ТАСС.

Он напомнил выступление вице-президента США Камалы Харрис, которая во время пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой на вопрос о беженцах засмеялась.

Лицзянь призвал США задуматься над проблемой беженцев и о роли НАТО в украинском кризисе. Он также выразил надежду, что американская сторона сформирует план по приему беженцев.

Ранее сообщалось, что власти США готовятся к значительному кризису беженцев на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Европейские страны также обсуждают вопросы размещения беженцев, поскольку предполагают, что украинцы будут бежать в другие части Европы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

