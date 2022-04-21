Байден заявил о запуске программы приема беженцев с Украины

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Президент США Джо Байден сообщил о запуске американской программы приема беженцев с Украины.

По его словам, она позволит украинцам приезжать напрямую из Европы в США, а также дополнит уже имеющиеся легальные пути въезда в страну, включая иммиграционные визы и рассмотрение дел.

"Она даст возможность ускоренной миграции из Европы в Соединенные Штаты украинцам, у которых есть американский спонсор, например семья или неправительственная организация", – приводит слова Байдена ТАСС.

Ранее Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче вооружения, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

