МО РФ сообщило об уничтожении партии оружия Запада в Житомирской области

Фото: телеграм-канал Минобороны России
Высокоточными ракетами "Калибр" уничтожена крупная партия вооружения и военной техники США и стран Запада, поставленные для Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Он уточнил, что партия оружия находилась в районе ж/д станции Малин Житомирской области.
Также российскими средствами ПВО были сбиты самолет Су-25 в районе Новоалександровки Херсонской области и 14 беспилотников в населенных пунктах Славное, Крутая Балка, Александровка, Красногоровка, Петропавловка, Первомайск, Попасная, Новая Каховка, Александровка, Червоный Яр, Малые Проходы, Кунье и Бражковка.
Кроме того, были сбиты 8 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" у населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка и Чернобаевка.
"Истребительной авиацией в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет Су-25", – добавил Конашенков.
Ранее ВКС России высокоточными ракетами уничтожили дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области. Также был уничтожен дивизион ЗРК "Бук-М1" в районе Славяногорска Донецкой народной республики.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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