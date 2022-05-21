МО РФ сообщило об уничтожении партии оружия Запада в Житомирской области

Фото: телеграм-канал Минобороны России

Высокоточными ракетами "Калибр" уничтожена крупная партия вооружения и военной техники США и стран Запада, поставленные для Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что партия оружия находилась в районе ж/д станции Малин Житомирской области.

Также российскими средствами ПВО были сбиты самолет Су-25 в районе Новоалександровки Херсонской области и 14 беспилотников в населенных пунктах Славное, Крутая Балка, Александровка, Красногоровка, Петропавловка, Первомайск, Попасная, Новая Каховка, Александровка, Червоный Яр, Малые Проходы, Кунье и Бражковка.

Кроме того, были сбиты 8 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" у населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка и Чернобаевка.

"Истребительной авиацией в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет Су-25", – добавил Конашенков.

Ранее ВКС России высокоточными ракетами уничтожили дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области. Также был уничтожен дивизион ЗРК "Бук-М1" в районе Славяногорска Донецкой народной республики.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

