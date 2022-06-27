Канада вводит новые санкции в отношении РФ

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Канада вводит санкции в отношении связанных с российским военно-промышленным комплексом (ВПК) 6 физических и 46 юридических лиц, сообщили в офисе премьер-министра страны Джастина Трюдо.
"Канада примет дополнительные и немедленные меры к запрету экспорта ряда передовых технологий, которые могли бы улучшить возможности российского внутреннего оборонительного производства, включая квантовые компьютеры и современное промышленное оборудование, сопутствующие компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии", – следует из заявления.
Запрещается экспорт передовых технологий и в Белоруссию, а также экспорт и импорт ряда предметов роскоши.
Канада намерена совместно с США, Великобританией и Японией ввести запрет на импорт определенных товаров из золота из РФ. Кроме того, страна заявила о планах введения новых ограничений в отношении спонсируемых государством агентов и структур дезинформации и пропаганды в России.
Новые рестрикции также коснулись 15 украинцев, 13 белорусов и двух предприятий Белоруссии за связи с Россией.
В мае текущего года Канада дважды вводила санкции против РФ. В первый раз они затронули 14 российских предпринимателей, якобы приближенных к Владимиру Путину, а также членов их семей. Кроме того, был введен запрет на торговлю с Россией предметами роскоши, а также приостановлен импорт в РФ компьютерной техники.
В конце весны Оттава внесла в санкционный список еще 22 россиянина и четыре компании из РФ. В него попали в том числе председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева, Инвестторгбанк, Россельхозбанк и другие.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Москва ввела санкции против 61 гражданина Канады – МИД
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