Россия ввела санкции против 43 граждан Канады

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия вводит ответные персональные санкции против 43 граждан Канады. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

"В ответ на введенные в мае сего года властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан", – говорится в заявлении ведомства.

В список попали члены правящей в Канаде "Либеральной партии", высокопоставленные чиновники и общественные деятели. Так, в Россию запрещен въезд председателю "Либеральной партии" Сюзан Коуан, экс-главе Банка Канады Марку Карни, замруководителя аппарата премьер-министра страны Маржори Мишель, мэру города Калгари Джйоти Гондек, публицисту Лоуренсу Мартину и другим.

В мае текущего года Канада дважды вводила санкции против РФ. В первый раз они затронули 14 российских предпринимателей, якобы приближенных к Владимиру Путину, а также членов их семей. Кроме того, был введен запрет на торговлю с Россией предметами роскоши, а также приостановлен импорт в РФ компьютерной техники.

В конце весны Оттава внесла в санкционный список еще 22 россиян и четыре компании из РФ. В него попали в том числе председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева, Инвестторгбанк, Россельхозбанк и другие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

