В Сети появились кадры закрытой вечеринки премьер-министра Финляндии

В Сети накануне появилось видео, которые взбудоражили всю Финляндию. На кадрах видно, как премьер-министр страны Санне Марин на закрытой частной вечеринке поет, веселится и предается возлияниям.

На скандальном ролике с Марин веселятся финские парламентарии, телеведущие и другие знаменитости. Многие соотечественники посчитали поведение женщины во власти недостойным, а также заподозрили в употреблении запрещенных веществ и даже заставили сдать тест.

Однако часть аудитории поддержала премьер-министра роликами с собственных вечеринок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.