В США заверили, что не находятся в состоянии войны с Россией

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Соединенные Штаты в настоящий момент не находятся в состоянии войны с РФ. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

До этого в НАТО заверили, что не воюют с РФ на территории Украины, а поставки вооружений Киеву не говорят о непосредственном участии военного блока в конфликте. При этом в Альянсе уточнили, что все может измениться в случае нападения на одного из его членов, а исход противоречий между Брюсселем и Москвой будет зависеть от развития ситуации на Украине.

Ранее в США оценили масштабы мобилизации в России. Белый дом подчеркнул, что 300 тысяч резервистов, которых собираются призвать в РФ, – большая цифра. При этом сам факт частичной мобилизации подтверждает сложности в ведении боевых действий на Украине.

