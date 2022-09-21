В США оценили масштабы мобилизации в России

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300 тысяч резервистов, которых собираются призвать в РФ, – большая цифра. При этом сам факт частичной мобилизации подтверждает сложности в ведении боевых действий на Украине. Такое заявление сделали в американском Белом доме.

"Мы это ожидали. Это много – 300 тысяч", – сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в разговоре с телеканалом ABC.

Он напомнил, что это почти в два раза превышает количество военнослужащих, которых Россия привлекла на старте спецоперации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.