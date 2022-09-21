Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров

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Вооруженный конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако Запад хочет помочь Киеву обеспечить хорошие переговорные позиции, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Reuters.

"Вероятно, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Но мы также знаем, что для гарантии приемлемого результата таких переговоров для Украины они должны усилить свои позиции на поле боя", – пояснил он.

Столтенберг отметил, что в настоящее время Россия нацелена не на дипломатическое разрешение конфликта, а на захват украинских территорий.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что проведение референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России не оставят шансов на дипломатическое урегулирование конфликта. Кроме того, он подчеркнул, что референдумы не изменят позиции ВСУ и Владимира Зеленского как верховного главнокомандующего.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

