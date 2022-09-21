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Политика

16:31

Кадыров заявил о безвыходном положении Киева и НАТО после объявления мобилизации в РФ

политика

Фото: kremlin.ru

Объявление Владимиром Путиным частичной мобилизации в России поставило в безвыходное положение Киев и НАТО. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Мобилизацию в России он назвал необходимой, важной и упреждающей мерой.

"Мы видим, что текущая ситуация вокруг нашего государства несет угрозу его безопасности. Уверен, ни для кого не секрет, что против России на протяжении всех последних лет ведется война, и развязана она была самым подлым образом", – сказал Кадыров.

Он напомнил о намерении НАТО разместить свои ракеты у границ с Россией и заявил, что Альянс не скрывал желание разрушить Россию. Кадыров отметил, что тогда планы Запада провалились, а теперь он пытается победить РФ путем снабжения Украины техникой и вооружением.

"В результате именно из натовского оружия фашисты убивают мирное население Донбасса и обстреливают территорию нашего государства. Сценарий до боли знакомый чеченскому народу. Точно так же этот Запад планировал развалить Россию через нашу республику", – подчеркнул глава Чечни.

По мнению Кадырова, спецоперацию необходимо закончить, чтобы противник не пришел на территорию России. Он поддержал решение Путина и пообещал выполнить указ на 100%.

"Где несправедливость – там появляемся мы", – заключил Кадыров.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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