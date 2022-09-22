Новости мира: ураган "Фиона" прошел в Пуэрто-Рико

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Ураган "Фиона" прошел в Пуэрто-Рико. Он оставил без электроэнергии почти полтора миллиона домов и предприятий. На восстановительные работы президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную помощь, в том числе гранты на временное жилье и ремонт домов. Ураган "Фиона" обрушился на остров в воскресенье, 18 сентября. Порывы ветра достигали скорости более 80 километров в час. Власти ввели в стране режим ЧС.
Сильнейший лесной пожар вспыхнул в Турции в курортном Мармарисе. Пламя вспыхнуло за холмами, окружающими бухту, а порывистый ветер только ускорил распространение огня. На тушение перебросили 500 человек, 14 самолетов, 35 вертолетов и даже полицейские водометы. Задействована также строительная техника.
Москвич придумал и запустил в Сети удивительный стрим. Трансляция шла нон-стоп из ванной комнаты. В горячей воде плавали резиновые уточки. Так россиянин решил потроллить жителей Европы, где резко подорожала коммуналка. Ранее подобный стрим уже появлялся в Сети, но его блокировали. Тогда камера непрерывно показывала конфорки с горящим газом. Саундтреками стали композиции группы "Сектор газа". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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