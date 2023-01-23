Стали известны особенности дизайна iPhone 15

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Будущее поколение смартфонов Apple получит обновленный дизайн. Об этом в своем Twitter рассказал инсайдер ShrimpApplePro.

По его словам, основное новшество – экран. Он будет плоским, но с закругленными краями, плавно переходящими в боковую рамку, что по концепции напоминает облик часов Apple Watch.

Размеры дисплеев останутся теми же, что и в актуальной линейке iPhone 14. При этом все модели вместо "брови" получат вырез Dynamic Island, который сейчас есть только в Pro-версии смартфона.

Ранее портал Sina со ссылкой на свои источники сообщал, что Apple в ближайшее время может перейти к тестовому производству iPhone 15. По мнению издания, это может означать, что финальный дизайн устройств уже утвержден.



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