Эксперт призвал очищать кэш телефона для ускорения его работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Смартфоны со временем работают хуже и в основном это связано тем, что память в устройстве переполнена, рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония. В связи с этим он рекомендует каждый месяц очищать кэш в настройках.

Уровень свободной памяти он назвал главным фактором, от которого зависит скорость работы гаджета. При этом она делится на внутреннюю, где хранятся данные, и внешнюю, отвечающую за многозадачность.

По словам эксперта, на Android и iOS память в основном занимает раздел "Другое", где спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Джакония предлагает очистить кэш в настройках телефона и в браузере, и тогда объем свободной памяти значительно увеличится.

Он напомнил, что установленные приложения также оказывают влияние на скорость работы устройства. Поэтому рекомендуется отключать автообновления и не держать открытыми десятки приложений, свернув, но не закрыв их.

Также фото и видео-файлы можно перенести в облако, в компьютер или и удалить ненужное, чтобы очистить внутреннюю память. Если эти действия не помогли ускорить работу смартфона, можно сбросить его до заводских настроек, предварительно переместив важную информацию в альтернативные хранилища данных.

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