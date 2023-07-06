В РЖД предупредили о возможных проблемах в работе онлайн-сервисов

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Проблемы с доступом к сервисам РЖД могут возникать у пользователей из-за продолжающихся кибератак. Об этом предупредили в пресс-службе компании.

"Сегодня наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки. <...> В связи с этим онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны", – говорится в сообщении.

В РЖД напомнили, что для защиты своих ресурсов компания использует ведущие на рынке решения. Сейчас специалисты холдинга делают все возможное для обеспечения работы сервисов.

Отмечается, что пассажиры тем не менее по-прежнему могут приобрести билеты в кассах на железнодорожных вокзалах и станциях.

Накануне сайт и приложение РЖД также подверглись массированной хакерской атаке. К вечеру того же дня их работу удалось восстановить.



РЖД сообщили о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании