Хакеры подвергли масштабной кибератаке ряд правительственных учреждений США

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Хакеры осуществили масштабную кибератаку на некоторые правительственные американские учреждения, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В настоящее время нет информации, кто конкретно был ответственным за взлом и какие именно учреждения пострадали. По данным СМИ, атака была осуществлена с использованием уязвимости в "широко применяемом программном обеспечении".

Отмечается, что две недели назад хакеры также провели крупномасштабную атаку на американские университеты и правительственные организации.

Ранее в МИД РФ заявили, что спецслужбы США следят за своими гражданами и жителями других государств с помощью американских IT-компаний. По информации ведомства, был зафиксирован факт скрытого сбора информации через уязвимости программного обеспечения телефонов, созданных на территории Штатов.

В ФСБ заявили, что США следили за зарубежными дипломатами в РФ с помощью iPhone