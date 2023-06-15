В Росавиации назвали "убогой фантазией" сообщения о вирусе, передающем информацию за рубеж

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Публикации о якобы найденном сотрудниками полиции вирусе, передающем информацию из приемной руководителя Росавиации Александра Нерадько в недружественные страны, являются "убогой фантазией". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Также вызывает удивление убогая фантазия публикаций о том, что правоохранительные органы нашли вирус, передающий информацию в недружественные страны, из приемной руководителя Росавиации", – указано в сообщении.

Нерадько заявил, что данная информация расценивается как попытка дискредитации ведомства и его руководства.

"Видимо, кому-то не нравится, что с момента объявления санкций Росавиация последовательно проводит работу, направленную на то, чтобы воздушный транспорт работал устойчиво, безопасно и в полном объеме обеспечивал потребности страны в перевозке пассажиров и грузов по воздуху", – добавил он.

Отмечается, что расследование причин DDoS-атаки на Росавиацию, которая произошла в прошлом году, продолжается, ведомство содействует в проведении разбирательства.

Также были приняты дополнительные меры по усилению информационной безопасности, заключили представители федерального агентства воздушного транспорта.

В начале марта 2022 года Минцифры РФ сообщало о взломе сервиса, интегрированного в сайты ряда государственных органов. В ходе атаки хакеры взломали приложение, которое загружается на сайты госорганов с внешнего ресурса. Восстановить работу сервиса удалось в течение часа.

Отмечалось, что кибератаке подвергся ресурс godmonitoring.ru, который отвечает за мониторинг государственных сайтов и хранит скрипты статистики. Это отразилось на работе порталов ФСИН, Роскомнадзора, Росавиации, Минпромторга, Росстандарта и других ведомств.

Главный специалист аудита по информационной безопасности T. Hunter Владимир Макаров, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что злоумышленники могли украсть секретную информацию, отметил, что это исключено.



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