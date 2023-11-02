В РФ обнаружили распространяемый через Telegram шпионский мод для WhatsApp

Фото: depositphotos/rafapress

В "Лаборатории Касперского" обнаружили шпионский мод для WhatsApp на Android, который распространяется через телеграм-каналы на арабском и азербайджанском языках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

Отмечается, что мод – это неофициальные дополнения, позволяющие расширить возможности официальных приложений. Под их видом злоумышленники часто распространяют вредоносное ПО. Суммарное число подписчиков в самых популярных телеграм-каналах с модами достигает почти двух миллионов пользователей.

В данном случае мод содержит ранее неизвестное вредоносное ПО – троянца-шпиона. Его назвали CanesSpy. ПО распространяется с некоторыми модификациями для WhatsApp на Android, предлагающими опцию отложенного постинга или иные улучшения. Оно якобы может украсть с зараженного смартфона информацию об аккаунтах на устройстве, список контактов, документы, а по команде начать вести запись с микрофона устройства.

По данным специалистов, за октябрь компания предотвратила более 340 тысяч атак в более чем 100 странах, больше всего их зафиксировали в Азербайджане, Саудовской Аравии, Йемене, Турции и Египте. С попытками заражения также столкнулись пользователи из России, уточнили специалисты.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий сообщил, что новый телефон может быть заражен вирусом до поступления в продажу. Он рекомендовал не покупать телефоны неизвестных брендов. Лучше отдать предпочтение знакомой компании, которая вряд ли станет рисковать репутацией, встраивая вирус в свой товар.

Также руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Игорь Кузнецов заявил, что для предотвращения проникновения вредоносных программ в iPhone гаджеты необходимо регулярно перезагружать. По словам эксперта, также следует оперативно устанавливать последние обновления.

В "Лаборатории Касперского" оценили ситуацию с утечкой данных пользователей