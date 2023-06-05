Эксперт рассказал о простом способе защиты iPhone от хакерских атак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Для предотвращения проникновения вредоносных программ в iPhone гаджеты необходимо регулярно перезагружать. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Игоря Кузнецова.

"В современных версиях iOS вредоносные программы "не переживают" перезагрузку. Поэтому для профилактики заражений в принципе полезно регулярно перезагружать телефон", – объяснил он.

По словам эксперта, также следует оперативно устанавливать последние обновления. Он отметил, что в настройках смартфона нужно отключить iMessage, поскольку он является источником заражения Triangulation.

До этого ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах корпорации Apple. Заражению вирусом, по данным спецслужб, подверглись несколько тысяч смартфонов корпорации.

Позже CEO "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сообщил, что несколько десятков iPhone, принадлежащих как топ-менеджерам, так и руководителям среднего звена компании, заразили шпионской программой. Ее обнаружили благодаря аномалии, исходившей от устройств, которая была зафиксирована сетью компании.

В Apple заявили, что не сотрудничают с разведкой США