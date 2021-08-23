В центре "Патриот" откроют Международный военно-технический форум

В Подмосковье открывается Международный военно-технический форум "Армия-2021".

В центре "Патриот" организуют уникальные экспозиции. Например, площадку под названием "Арктика" оформят в виде элемента арктической станции на острове Земля Александры. На ней покажут возможности образцов военной техники в зоне вечной мерзлоты.

Мероприятия форума пройдут также в Кубинке. Там запланирован летный показ, когда в небо поднимутся более 30 современных и перспективных машин. Например, зрители увидят парный пилотаж на истребителях пятого поколения Су-57.

Также в программе полеты пилотажных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты".

Не менее зрелищные выступления обещают на полигоне в Алабине. Там уже прошли первые заезды экипажей в соревнованиях по танковому биатлону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.