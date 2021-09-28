Народный артист Ролдугин рассказал о музыкальном таланте Путина

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Владимир Путин может наизусть сыграть на рояле первую прелюдию из сборника клавирных пьес Баха "Хорошо темперированный клавир". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, народный артист России Сергей Ролдугин.
"Это действительно меня поражает, я не знаю ни одного политика, который бы мог сыграть наизусть вот эту первую прелюдию Баха из "Хорошо темперированного клавира", – сказал он.
Тем, кто сомневается в этом, Ролдугин предложил попросить президента сыграть композицию, а тот продемонстрирует свое умение.
Последний раз Владимир Путин публично играл на рояле в 2017 году перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась в ходе международного экономического форума "Один пояс – один путь".
Ранее бывший глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол назвал отдых российского президента в Сибири настоящем испытание силы духа, поскольку тайга требует от человека не только силы, выносливости и терпения, но и знаний, а также навыков выживания. По его словам, Путин отдыхает в Туве уже больше десяти лет и за это время стал настоящим таежником.
Владимир Путин сыграл на рояле в ходе международного форума в Китае
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