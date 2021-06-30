Путин рассказал об ошибках в немецком языке

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Владимир Путин во время прямой линии рассказал об утрате словарного запаса из-за невозможности поддерживать немецкий язык на прежнем уровне.

Глава государства отметил, что со схожей проблемой сталкивается и в английском.

Также во время ежегодной прямой линии он ответил, кто крахмалит его воротнички и гладит сорочки. Президент поблагодарил сотрудниц химчистки в Огареве и добавил, что всегда восхищается результатами их труда.

Отвечая на вопрос о планах на жизнь после отставки, президент отшутился: "А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть".

