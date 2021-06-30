Путин ответил на вопрос, где будет работать после отставки

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии получил вопрос о том, чем он будет заниматься после отставки.

"А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть", – ответил российский лидер.

Также Путин ответил на вопрос и о преемнике. По его словам, решение о выборе главы государства всегда остается за гражданами России.

Президент отметил, что считает своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост лидера страны после него. Он заявил, что подойдет время и он сможет сказать, кто достоин.

Кроме того, глава государства, отвечая на вопрос о том, кому подчиняется президент, сказал: "Российскому народу, избирателю".