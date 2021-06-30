Путин рассказал, кто крахмалит и гладит его рубашки

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Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии рассказал, кто крахмалит его воротнички и гладит сорочки.

"В Огареве есть химчистка. <...> Там работают люди. Женщины работают. У меня есть возможность им сказать спасибо, я редко их вижу, но восхищаюсь результатами их труда. Рубашки надеваю, а они всегда как из магазина", – рассказал президент.

Также в ходе прямой линии глава государства рассказал о том, какие песни он поет на отдыхе. По словам президента, он предпочитает русские и советские песни. При этом глава государства отметил, что у него немного времени для отдыха.

