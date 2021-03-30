Песков оценил вероятность полного запрета иностранных сайтов в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не имеют стремления ввести полный запрет иностранных интернет-платформ на территории страны и отметил, что он надеется, что этого не произойдет. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Хотелось бы надеяться, что мы до этого не дойдем, что будут найдены пути решения конфликта. Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно", – сказал Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин уже неоднократно говорил о необходимости поддержания баланса между регламентированием интернета и приоритетом его свободы.

"Чем больше жизни там (в интернете. – Прим. ред.), тем больше там должно быть правил. И это должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что у интернета нет границ. Зарубежные компании в отношении стран, где они работают, должны придерживаться местных норм и правил", – уточнил представитель Кремля.

Песков отметил, что на диалог с властями идут не все медиакомпании, при этом далеко не каждая компания может быть уверена в том, что она не станет инструментом по оказанию влияния на государство, в котором она работает.

Ранее Песков назвал чтение главным хобби Владимира Путина. По словам представителя Кремля, предпочтение российский лидер отдает исторической литературе и мемуарам. Помимо этого, Путин читает газеты, смотрит телеканалы на иностранных языках и несколько раз в неделю занимается английским языком.