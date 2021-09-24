Врач призвала родителей научить детей правильно мыть руки и соблюдать меры безопасности

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В осенне-зимний период, когда эпидемиологическая ситуация с коронавирусом осложняется сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, родителям особенно важно уделить внимание охране здоровья детей, посещающих школу. Об этом Агентству "Москва" рассказала кандидат медицинских наук, врач высшей категории Университеской детской клинической больницы Сеченовского университета Оксана Батырева.

По словам специалиста, начало осени является наиболее подходящим временем, чтобы сделать прививку от гриппа.

"Вакцинопрофилактика гриппа максимально эффективна, если проводится ежегодно. Оптимальное время для своевременной вакцинации – начало осени. Также очень важным является соблюдение мер гигиены: регулярное мытье рук, в том числе после посещения общественных мест, перед едой, после туалета и так далее", – пояснила Батырева.

Она порекомендовала научить ребенка не только технике, но и правильной продолжительности процедуры: для эффективного очищения рук их необходимо намыливать 20 секунд.

Также ребенку стоит напоминать, что поверхности и гаджеты необходимо регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами или салфетками, подчеркнула врач.

Эксперт добавила, что детям следует объяснить, что в такой период лучше избегать массового скопления людей. Важно, чтобы взрослые сами подавали позитивный пример ребенку, соблюдая все меры эпидбезопасности.

"Меры предосторожности необходимо начинать с окружения ребенка, и сводятся они также к тем же правилам, что и профилактика заболеваний: вакцинопрофилактика (от COVID-19 это единственная доказанная надежная мера профилактики), соблюдение гигиены рук, соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра", – уточнила специалист.

Батырева напомнила, что немаловажную роль в сохранении здоровья ребенка играет соблюдение режима дня и отдыха. А для укрепления иммунитета важны регулярные прогулки на открытом воздухе, даже в прохладную погоду.

В конце августа в пресс-центре МИЦ "Известия" состоялась пресс-конференция "Учебный год в новых реалиях: как защитить здоровье детей в школе и дома?". Специалисты рассказали, как уберечь ребенка от болезней в период пандемии.

